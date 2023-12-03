В КНДР заявили, что первый спутник-шпион приступил к выполнению штатных задач

По словам в Пхеньяне начал работу офис, который будет заниматься сбором информации с помощью разведывательных спутников. Полученная информация будет передаваться в разведывательное бюро армии и другие ключевые подразделения.

Северная Корея до сих пор не представила никаких фото с нового спутника. Это привело к разногласиям среди аналитиков и иностранных правительств о его возможностях.

В северокорейской прессе в воскресенье появилась статья, в которой неназванный военный обозреватель обвинил Южную Корею в срыве соглашения об укреплении доверия в военной сфере. По его мнению, Южная Корея оправдывает запуск шпионского спутника тем, что это делают и другие страны.

Спутник-шпион КНДР

Ранее мы писали, что Северная Корея расценит любое вмешательство в работу ее спутников как объявление войны.

Ранее, Северная Корея утверждала, что ее разведывательный спутник сделал снимки ключевых военных объектов США, включая Пентагон, Белый дом и военно-морские базы.

Также мы сообщали, что Северная Корея 22 ноября успешно запустила баллистическую ракету-носитель с разведывательным спутником на борту. По некоторым данным, Россия оказала Северной Корее помощь в проведении этого запуска.