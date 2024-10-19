КНДР заявила, что нашла дрон Южной Кореи, и пригрозила войной

Представитель Минобороны КНДР заявил, что еще 13 октября в районе Пхеньяна якобы были обнаружены обломки беспилотника, похожего на летательный аппарат, который Южная Корея продемонстрировала на параде в честь дня вооруженных сил.

Он утверждает, что это якобы "решающее вещественное доказательство" того, что Южная Корея совершила провокацию. КНДР уверяет, что провела техническую экспертизу обнаруженного беспилотника и пришла к выводу, что это малоразмерный беспилотник дистанционной разведки, принадлежащий южнокорейским военным.

КНДР заявила, что приняла решение о сохранении состояния полной боевой готовности артиллерийских соединений и частей у границы.

Северная Корея предупредила, что повторное нарушение территориальных наземных, воздушных и водных границ КНДР будет расценено как "серьезная военная провокация против суверенитета", и пригрозила объявлением войны.