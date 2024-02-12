КНДР заявила о разработке управляемых снарядов для реактивных систем

Северокорейские военные в воскресенье, 11 февраля, испытали управляемые снаряды к РСЗО калибра 240 мм. Целью испытаний была проверка их боевых характеристик и оценка точности поражения.

В Пхеньяне убеждены, это усовершенствование существенно усилит огневую мощь РСЗО и поможет переоценить стратегическую ценность и полезность ракетной установки калибра 240 мм в сторону роста ее роли на поле боя.

КНДР держит реактивные системы калибра 240-мм развернутыми у границы с Южной Кореей и угрожает в случае войны атаковать Сеул.

Южнокорейские военные подтвердили проведение в Северной Корее стрельб из РСЗО. Они обнаружили ракетную систему Севера, которая стреляла в сторону Желтого моря из района вблизи западного портового города Нампхо. Однако они не обнародовали эту информацию для общественности, поскольку сообщают только о запусках баллистических ракет или другого крупного оружия.

Нынешнее испытание состоялось на фоне углубления военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном и высокой вероятности того, что новые снаряды могут быть экспортированы в Россию для использования ею в войне против Украины.

Снаряды калибра 240 мм

По мнению некоторых южнокорейских специалистов, усовершенствованный 240-мм снаряд может иметь двойное назначение. С практической точки зрения КНДР может продавать их в Россию, а с политической - использовать для давления на Юг.

240-мм боеприпасы могут использоваться в российских реактивных системах "Чебурашка" (БМ-24 разработки 1950-х годов), однако этот калибр не является стандартным для российской армии. Считается, что они изготавливались в единичных экземплярах.

До полномасштабного вторжения несколько этих РСЗО находились на вооружении подразделений так называемого "1-го армейского корпуса" террористической "ДНР". В российской пропаганде их представляли как кустарное изделие, сделанное на временно оккупированной части Донецкой области.

Зато армия КНДР имеет целую линейку РСЗО под калибр 240-мм, те же БМ-24 и модернизированные образцы под индексами M-1985, M-1989 и M-1991.

Провокации Северной Кореи

В течение последних недель лидер КНДР Ким Чен Ын сделал ряд заявлений, свидетельствующих о его желании и готовности начать войну с Южной Кореей.

В частности, он призвал укрепить военно-морские силы страны для "усиления подготовки к войне" и защиты морского суверенитета. А КНДР в течение недели провела три раунда запусков крылатых ракет, в том числе и тестовые испытания новой стратегической крылатой ракеты, запускаемой с подводной лодки.

На днях Ким Чен Ын заявил о "законном праве" уничтожить Южную Корею. Он снова угрожает своему соседу после того, как в начале года исключил концепцию мирного объединения из национальной политики КНДР.

В то же время, СМИ пишут и о том, что Пхеньян имеет вескую причину не разжигать конфликт, поскольку темпы роста экономики Северной Кореи достигли самого высокого уровня почти за десятилетие из-за продажи вооружений России.

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