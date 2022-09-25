КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея в субботу, 24 сентября, совершила очередной ракетный запуск в сторону акватории Японского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency .

В настоящее время южнокорейские военные проводят анализ дальности, высоты и скорости полета снаряда. Журналисты NHK предполагают, что вероятнее всего ракета упала за пределами экономической зоны Японии.

По данным агентства, полученным от Комитета начальников штабов Южной Кореи, власти КНДР использовали баллистическую ракету, которую не удалось установить.

Напомним, Северная Корея проводит подготовку к тому, чтобы в ближайшее время спустить на воду новую подводную ракетную лодку.

Ранее мы писали, что в мае КНДР совершила пуск трех баллистических ракет.

Запуск состоялся через несколько часов после того, как президент США Джо Байден покинул Японию после своей первой поездки в Азию в должности.