КНДР заперечує постачання зброї до Росії

КНДР заперечує інформацію про постачання озброєння до Росії. Там запевняють, що ніколи не передавали та не планують передати зброю РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Йонхап ".

"Ми ніколи раніше не експортували зброю чи боєприпаси до Росії і не плануємо їх експортувати", - сказав заступник генерального директора Головного бюро обладнання Міністерства оборони КНДР.

Чиновник розкритикував інформацію США про постачання зброї Росії та звинуватив Вашингтон у "поширенні чуток проти КНДР".

При цьому у Пхеньяні вважають, що вони як суверенна держава мають право на розробку, виробництво, експорт та імпорт зброї.