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КНДР заперечує постачання зброї до Росії

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Пхеньян, Четвер 22 вересня 2022 09:12
КНДР заперечує постачання зброї до Росії Фото: КНДР заперечує постачання зброї до Росії (voakorea.com)
Автор: Руслан Гаращенко

КНДР заперечує інформацію про постачання озброєння до Росії. Там запевняють, що ніколи не передавали та не планують передати зброю РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Йонхап".

"Ми ніколи раніше не експортували зброю чи боєприпаси до Росії і не плануємо їх експортувати", - сказав заступник генерального директора Головного бюро обладнання Міністерства оборони КНДР.

Чиновник розкритикував інформацію США про постачання зброї Росії та звинуватив Вашингтон у "поширенні чуток проти КНДР".

При цьому у Пхеньяні вважають, що вони як суверенна держава мають право на розробку, виробництво, експорт та імпорт зброї.

Нагадаємо, вперше інформацію про те, що Росія купує боєприпаси у Північної Кореї, опублікувало The New York Times. Журналісти видання зазначали, що "Росія купує мільйони артилерійських снарядів та ракет у Північній Кореї".

Також у Білому домі повідомили, що закупівля зброї Росією у Північної Кореї може включати мільйони одиниць боєприпасів, але немає жодних ознак того, що угода була укладена.

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