RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

КНДР угрожает региональной стабильности, запуская баллистические ракеты, - МИД Украины

Фото: В МИД Украины отреагировали на запуски ракет Северной Кореей (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Очередной запуск баллистических ракет Северной Кореей является угрозой для региональной стабильности. КНДР необходимо отказаться от любых ядерных и ракетных программ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко в Twitter.

"Массированный запуск КНДР баллистических ракет представляет собой еще один безответственный и провокационный шаг, угрожающий региональной стабильности. Режим Пхеньяна должен отказаться от любой деятельности, связанной с его ядерными и ракетными программами", - написал Николенко.

Напомним, в среду, 2 ноября, Северная Корея запустила три баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

Также мы писали, что в ночь с 13 на 14 сентября по местному времени также был зафиксирован запуск неопознанной баллистической ракеты Северной Кореей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МЗССеверная КореяРакетные испытания