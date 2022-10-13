Северная Корея запустила еще одну ракету в сторону Японского моря
В ночь с 13 на 14 сентября по местному времени Северная Корея совершила запуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, которую приводит Yonhap.
По данным южнокорейских военных, запуск ракеты произошел после того, как Северная Корея провела военные учения. В них участвовали подразделения, "которым поручено управлять тактическим ядерным оружием".
Также отмечается, что военные учения Северной Кореи были проведены в ответ на совместные тренировки солдат США, Японии и Южной Кореи в Японском море.
Напомним, 8 октября КНДР также запускала баллистические ракеты в сторону Японского моря.
После этого военные США заявили, что запуск ракет подчеркивает дестабилизирующее влияние программ КНДР по созданию ядерного оружия и баллистических ракет.
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