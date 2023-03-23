RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

КНДР, вероятно, не готова к ядерным испытаниям, - разведуправление США

Фото: глава КНДР Ким Чен Ын (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, кажется, не собирается проводить ядерное испытание во время военных учений США и Южной Кореи.

Об этом заявил директор Разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Скотт Берьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ким Чен Ын мог провести ядерные испытания в то же время, когда проходят крупнейшие за последние 5 лет совместные военные учения США и Южной Кореи под названием "Щит свободы".

"Не похоже, что он собирается это делать. Однако мы будем внимательно следить за ситуацией", – сказал Берьер.

В течение 2022 года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и другие официальные лица США заявляли, что Северная Корея может возобновить ядерные испытания впервые с 2017 года.

Ранее мы сообщали, что глава КНДР Ким Чен Ын снова угрожает США и Южной Корее ядерным оружием. Он обвинил эти страны в расширении совместных военных учений с привлечением американских ядерных активов.

Напомним, КНДР запустила несколько крылатых ракет у своего восточного побережья. Такие запуски были проведены во время совместных военных учений Южной Кореи и США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКНДРЯдерные испытания