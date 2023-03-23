КНДР, вероятно, не готова к ядерным испытаниям, - разведуправление США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, кажется, не собирается проводить ядерное испытание во время военных учений США и Южной Кореи.

Об этом заявил директор Разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Скотт Берьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ким Чен Ын мог провести ядерные испытания в то же время, когда проходят крупнейшие за последние 5 лет совместные военные учения США и Южной Кореи под названием "Щит свободы".

"Не похоже, что он собирается это делать. Однако мы будем внимательно следить за ситуацией", – сказал Берьер.

В течение 2022 года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и другие официальные лица США заявляли, что Северная Корея может возобновить ядерные испытания впервые с 2017 года.