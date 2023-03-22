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КНДР запустила несколько крылатых ракет у своего восточного побережья

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Среда 22 марта 2023 23:59
КНДР запустила несколько крылатых ракет у своего восточного побережья Фото: КНДР запустила запустила несколько крылатых ракет (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Южная Корея заявила о проведении Северной Кореей запуска нескольких крылатых ракет в среду, 22 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным южнокорейской стороны, их северные соседи запустила несколько крылатых ракет у своего восточного побережья.

Такие запуски были проведены во время совместных военных учений Южной Кореи и США "Щит свободы", против которых активно выступает Пхеньян.

Так, на днях глава КНДР Ким Чен Ын обвинил ША и Южную Корею в расширении совместных учений с привлечением американских ядерных активов. Диктатор также призвал свою страну быть готовой к ядерным атакам в любое время для "сдерживания войны", и снова пригрозил ядерным оружием.

Напомним, что 16 марта КНДР в очередной раз запустила межконтинентальную баллистическую ракету в сторону Восточного моря.

Аналогичный пуск страна произвела и 19 марта.

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