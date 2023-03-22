КНДР запустила несколько крылатых ракет у своего восточного побережья

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным южнокорейской стороны, их северные соседи запустила несколько крылатых ракет у своего восточного побережья.

Такие запуски были проведены во время совместных военных учений Южной Кореи и США "Щит свободы", против которых активно выступает Пхеньян.

Так, на днях глава КНДР Ким Чен Ын обвинил ША и Южную Корею в расширении совместных учений с привлечением американских ядерных активов. Диктатор также призвал свою страну быть готовой к ядерным атакам в любое время для "сдерживания войны", и снова пригрозил ядерным оружием.