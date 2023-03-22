КНДР запустила несколько крылатых ракет у своего восточного побережья
Южная Корея заявила о проведении Северной Кореей запуска нескольких крылатых ракет в среду, 22 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным южнокорейской стороны, их северные соседи запустила несколько крылатых ракет у своего восточного побережья.
Такие запуски были проведены во время совместных военных учений Южной Кореи и США "Щит свободы", против которых активно выступает Пхеньян.
Так, на днях глава КНДР Ким Чен Ын обвинил ША и Южную Корею в расширении совместных учений с привлечением американских ядерных активов. Диктатор также призвал свою страну быть готовой к ядерным атакам в любое время для "сдерживания войны", и снова пригрозил ядерным оружием.
Напомним, что 16 марта КНДР в очередной раз запустила межконтинентальную баллистическую ракету в сторону Восточного моря.
Аналогичный пуск страна произвела и 19 марта.
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