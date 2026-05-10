КНДР вписала в конституцию автоматический ядерный удар в случае убийства Ким Чен Ына

Северная Корея внесла изменения в конституцию, которые предусматривают автоматический ядерный удар в случае гибели лидера страны Ким Чен Ына из-за атаки иностранного государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
По данным издания, изменения были приняты на заседании Высшей народной ассамблеи КНДР, которое состоялось 22 марта в Пхеньяне.
Информацию о новой редакции ядерной политики озвучила Национальная разведывательная служба Южной Кореи во время закрытого брифинга для чиновников.
Согласно измененному законодательству, если система управления ядерными силами Северной Кореи окажется под угрозой из-за атаки противника, ядерный удар должен быть нанесен "автоматически и немедленно".
В The Telegraph отметили, что Пхеньян пошел на этот шаг после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи и части его окружения во время совместных ударов США и Израиля по Тегерану.
Профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланков считает, что именно "иранский сценарий" стал сигналом тревоги для КНДР.
"Иран стал сигналом тревоги. Северная Корея увидела чрезвычайную эффективность американо-израильских ударов по руководству, которые мгновенно устранили большую часть иранского руководства, и теперь они, видимо, напуганы", - добавил он.
В то же время Ланков считает, что реализовать подобную операцию против КНДР значительно сложнее, чем против Ирана.
Причиной он называет почти полную изоляцию страны, жесткий контроль за передвижением иностранцев и ограниченные возможности для сбора разведданных внутри государства.
По информации издания, Ким Чен Ын давно опасается покушения на себя, избегает полетов и обычно передвигается на бронированном поезде в сопровождении охраны.
Напомним, ранее сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон заявила, что Соединенные Штаты должны признать новую реальность.
По ее словам, ядерная программа Северной Кореи окончательная не будет предметом будущих переговоров.
Позже сам Ким Чен Ын объявил новую стратегию, направленную на одновременное развитие ядерных сил и обычных вооруженных сил.