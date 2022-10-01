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КНДР впервые провела сразу четыре испытания баллистических ракет в течение недели

Фото: КНДР запустила баллистическую ракету (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

КНДР впервые в истории провела сразу четыре испытания баллистических ракет в течение одной недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Times об этом заявил заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино.

Он подчеркнул, что подобное повышение эскалации угрожает безопасности Японии, региона и международного сообщества, в связи с чем мы выразили протест по линии посольства в Пекине.

По словам Ино, одна запущенная в субботу баллистическая ракета КНДР преодолела расстояние до 400 км, вторая - до 350 км, высота полета обеих составила до 50 км. Ракеты, предположительно, обладали изменяемой траекторией полета и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

С начала года КНДР провела 22 испытания вооружения. Предыдущие состоялись 25, 28 и 29 сентября.

Напомним, ранее КНДР совершила очередной ракетный запуск в сторону акватории Японского моря.

Кроме того, Северная Корея проводит подготовку к тому, чтобы в ближайшее время спустить на воду новую подводную ракетную лодку.

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КНДР