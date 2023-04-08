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КНДР испытала подводный беспилотник, способный нести ядерное вооружение

Фото: КНДР испытала подводный беспилотник для ядерного оружия (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Северная Корея провела очередное испытание подводного боевого беспилотника, который способен нести ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Таким образом КНДР испытала еще один вид беспилотного подводного ударного БПЛА, способного нести ядерное оружие, под названием "Хаиль-2" спустя две недели после того, как была раскрыта информация о подводных беспилотниках "Хаиль-1", что в переводе с корейского означает "цунами".

По предварительной информации, они предназначены для скрытного проникновения и нанесения атак в территориальных водах противника.

Аналитики говорят, что Северная Корея демонстрирует свои разнообразные возможности доставки ядерного оружия, хотя они скептически относятся к готовности КНДР начать серийное производство новых морских дронов.

Сообщается, что во время испытаний системы подводного стратегического оружия беспилотник преодолел около тысячи километров под водой за 71 час 6 минут и успешно поразил смоделированную цель.

Напомним, несколько недель назад Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону моря у восточного побережья Корейского полуострова. Подобные провокационные действия Пхеньяна стали происходить все чаще.

Ранее мы писали, что 12 марта Северная Корея запустила неустановленную ракету с подводной лодки недалеко от города Синпо, якобы протестуя против учений США и Южной Кореи.

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КНДРдрониЯдерное оружие