КНДР отправила тысячи людей на работу в Россию, - разведка Южной Кореи

Северная Корея отправила тысячи рабочих в России в прошлом году. Это является нарушением резолюции Совбеза ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Национальная разведывательная служба Южной Кореи отмечает, что КНДР отправила тысячи рабочих на различные строительные площадки по всей России из-за нехватки рабочей силы, которую вызвала война РФ против Украины.

Согласно резолюциям Совбеза ООН в ответ на испытания оружия Северной Кореей, Пхеньяну запретили отправлять своих граждан на работу за границу. Все северокорейские рабочие должны были вернуться до декабря 2019 года.

Отмечается, что КНДР и Россию подозревают в использовании студенческих виз для отправки северокорейских работников.

Как пишет издание "Радио Свободная Азия", в прошлом году в Россию въехал 13 221 гражданин Северной Кореи. Это почти в 12 раз больше, чем в 2023 году. Среди тех, кто въехал в Россию в прошлом году, 7887 человек заявили, что приехали с образовательной целью.