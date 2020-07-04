КНДР не бачить необхідності в переговорах із США

Північна Корея не бачить причин для нових переговорів зі Сполученими Штатами щодо ядерного роззброєння. Пхеньян вважає, що США розцінюють діалог як інструмент для подолання внутрішньої кризи.

Про це заявила перший заступник міністра закордонних справ КНДР Чве Сон Хі на тлі повідомлень про можливе проведення саміту з США, повідомляє Yonhap.

"Немає необхідності сидіти за одним столом із США, які вважають корейсько-американський діалог лише інструментом для врегулювання своєї політичної кризи", - сказала вона.

Чве Сон Хі зазначила, що КНДР склала більш детальний "стратегічний набір заходів для реагування на довгострокові загрози з боку США", не уточнивши, про які рішення йдеться.

Раніше колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон заявив, що президент США Дональд Трамп в жовтні може провести ще один саміт з лідером КНДР Кім Чен Ином напередодні президентських виборів в США.

Нагадаємо, перший саміт з ядерного роззброєння між США і КНДР відбувся 12 червня 2018 року в Сінгапурі. Тоді Пхеньян взяв на себе зобов'язання щодо денуклеаризації і забезпечення сталого миру в регіоні.

Однак друга зустріч лідерів КНДР і США в Ханої 26-27 лютого 2019 року закінчилася безрезультатно. Трамп і Кім Чен Ин також провели коротку зустріч у прикордонному пункті Пханмунджом на кордоні Південної Корея і КНДР 30 червня 2019 року і домовилися про відновлення переговорів.

Однак наступна зустріч робочих груп у жовтні 2019 року в Стокгольмі завершилася безрезультатно.

На початку 2020 року США розширили санкції, введені проти Північної Кореї.

Після цього КНДР заявила про готовність не дотримуватися мораторію на ядерні випробування.

У червні в МЗС КНДР назвали безнадійними відносини США та Північної Кореї.