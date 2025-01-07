КНДР успешно испытала новую баллистическую ракету средней дальности, - СМИ

Северная Корея провела в понедельник успешное испытание новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности. На запуске присутствовал глава КНДР Ким Чен Ын.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Это был первый запуск ракет Северной Кореей с 5 ноября, и он совпал с визитом в Южную Корею госсекретаря США Энтони Блинкена, в ходе которого он пообещал двухстороннее и трехстороннее сотрудничество , в том числе с Японией, для реагирования на растущие военные угрозы Пхеньяна.
Ракета была запущена с окраины столицы КНДР и пролетела около 1500 км со скоростью, которая в 12 раз превышает скорость звука. Она достигла высоты почти в 100 км, после чего снизилась до "второй вершины" в 42,5 и совершила маневр для точной посадки на цель у восточного побережья.
Военные Южной Кореи заявили, что отчет KCNA, скорее всего, был преувеличен. Они оценили дальность полета примерно в 1100 км заявив, что не было обнаружено "второго пика", хотя подробный анализ будет проведет совместно США. Под фразой "второй пик" подразумевается, что ракета могла бы изменить курс и сохранять высоту, а не снижаться по баллистической траектории.
По данным KCNA, в двигательной секции ракеты были использованы новые композитные материалы из углеродного волокна. Reuters пишет, что углеводородное волокно легче и прочнее других аэрокосмических материалов, таких как алюминий, но его сложнее производить.
В отчете KCNA сказано, что ракета может "эффективно проникать через любой плотный оборонительный барьер и наносить серьезный военный удар по противнику".
Также там опубликовали фото Ким Чен Яна, который наблюдал за запуском по телеконференции вместе со своей маленькой дочкой, а также фотографии ракеты, взлетающей с полигона.
Ким в свою очередь назвал ракету мощным оружием против угроз безопасности, исходящих из вражеских сил и меняющийся региональной обстановки.
Напомним, что Блинкен во время визита в Южную Корею предупредил об опасности углубления связей Пхеньяна с Москвой. По его словам, Россия планирует передать Северной Корее технологии в области космоса и спутников в обмен на ее помощь в войне против Украины, в которой погибло уже более 1000 солдат КНДР.
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