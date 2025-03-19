КНДР стала третьей в мире по количеству биткоинов: к этому причастны хакеры

КНДР оказалась в ТОП-3 стран по количеству биткоинов после США и Великобритании. Отмечается, что крупнейшая и самая успешная киберорганизация Северной Кореи Lazarus владеет 13 580 биткоинами на сумму 886 млн фунтов стерлингов после рекордной кражи в прошлом месяце.

По данным компании Arkham Intelligence, которая использует искусственный интеллект для идентификации владельцев криптовалют, Пхеньян уступает только Британии с 3,9 млрд фунтов стерлингов и США с не менее 12,7 млрд. Обе страны получили свои активы благодаря конфискации средств, принадлежавших преступникам.

Группа Lazarus, также известная как TraderTraitor, является одной из самых успешных преступных организаций в мире. Ее доходы являются "спасительными" для лидера КНДР Ким Чен Ына и финансируют северокорейскую армию, в частности производство оружия.

ФБР подтвердило, что группа похитила более 1,2 млрд фунтов стерлингов в криптовалюте Ethereum во время цифрового рейда в прошлом месяце на криптовалютную биржу Bybit. В 2023 году КНДР потратила на оборону 1,1 млрд фунтов стерлингов на оборону.

Согласно недавнему отчету, в прошлом году северокорейские хакеры похитили примерно 616 млн фунтов стерлингов в криптовалюте. Кражи криптовалют преступными группировками, работающими на северокорейское правительство, составили 35% от 1,7 млрд фунтов стерлингов, похищенных в результате таких краж во всем мире в 2024 году.

В прошлом году группа экспертов ООН пришла к выводу, что Северная Корея финансирует до 40% своей ядерной программы и программы баллистических ракет за счет "незаконных киберсредств".