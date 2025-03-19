КНДР стала третьей в мире по количеству биткоинов: к этому причастны хакеры

Северная Корея на третьем месте в мире по объему биткоинов. К этому причастны хакеры, которые воруют криптовалюту во время своих атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
КНДР оказалась в ТОП-3 стран по количеству биткоинов после США и Великобритании. Отмечается, что крупнейшая и самая успешная киберорганизация Северной Кореи Lazarus владеет 13 580 биткоинами на сумму 886 млн фунтов стерлингов после рекордной кражи в прошлом месяце.
По данным компании Arkham Intelligence, которая использует искусственный интеллект для идентификации владельцев криптовалют, Пхеньян уступает только Британии с 3,9 млрд фунтов стерлингов и США с не менее 12,7 млрд. Обе страны получили свои активы благодаря конфискации средств, принадлежавших преступникам.
Группа Lazarus, также известная как TraderTraitor, является одной из самых успешных преступных организаций в мире. Ее доходы являются "спасительными" для лидера КНДР Ким Чен Ына и финансируют северокорейскую армию, в частности производство оружия.
ФБР подтвердило, что группа похитила более 1,2 млрд фунтов стерлингов в криптовалюте Ethereum во время цифрового рейда в прошлом месяце на криптовалютную биржу Bybit. В 2023 году КНДР потратила на оборону 1,1 млрд фунтов стерлингов на оборону.
Согласно недавнему отчету, в прошлом году северокорейские хакеры похитили примерно 616 млн фунтов стерлингов в криптовалюте. Кражи криптовалют преступными группировками, работающими на северокорейское правительство, составили 35% от 1,7 млрд фунтов стерлингов, похищенных в результате таких краж во всем мире в 2024 году.
В прошлом году группа экспертов ООН пришла к выводу, что Северная Корея финансирует до 40% своей ядерной программы и программы баллистических ракет за счет "незаконных киберсредств".
Отметим, что по состоянию на утро 19 марта курс биткоина составляет более 83,5 тысячи долларов.
Исторический максимум биткоина был зафиксирован 20 января 2025 года в день инаугурации президента США Дональда Трампа. Тогда курс криптовалюты вырос до 109 241 доллар. Уже в конце февраля биткоин упал на 25% с исторического максимума.
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