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КНДР і США проводять переговори в Швеції

Новини » Політика    05.10.2019 - 15:26
КНДР і США проводять переговори в Швеції
Фото: Анн Лінде (twitter.com/AnnLinde)

Делегації робочого рівня США і КНДР знаходяться у Швеції для проведення переговорів

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде підтвердила, що двостороння зустріч між делегаціями США та Північної Кореї (КНДР) проходить у Швеції. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на її заяву в Twitter.

За її словами, делегації в даний час знаходяться в королівстві.

"Мене радує, що делегації робочого рівня США і КНДР в даний час знаходяться в Швеції для проведення переговорів. Діалог необхідний для досягнення денуклеаризації і мирного врегулювання", - заявила міністр.

Телеканал SVT раніше повідомляв, що попередня двостороння зустріч між США і КНДР почалася в п'ятницю на острові Лидинге в конференц-залі Вілла Элвик странд. У суботу проходять робочі переговори.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп має намір запропонувати лідерові Північної Кореї Кім Чен Ину угоду щодо санкцій, введених проти КНДР з боку Організації Об'єднаних Націй.

зокрема, президент США збирається запропонувати Північної Кореї призупинити дію санкцій ООН на експорт у країну текстилю та вугілля на три роки в обмін на демонтаж найбільшого північнокорейського ядерного об'єкту в Йонбені.

Трамп розпорядився звільнити частину співробітників Ради нацбезпеки, - Bloomberg Трамп має намір запропонувати КНДР угоду щодо санкцій, - Time
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