У КНДР повідомили про запуск з підводного човна балістичної ракети

Влада Північної Кореї (КНДР) відзвітувала про успішний запуск з підводного човна новітньої балістичної ракети Pukguksong-3. Про це передає державне інформагентство ЦТАК.

Запуск відбувався на східному узбережжі країни вранці 3 жовтня. За даними ЗМІ, проведені випробування підтвердили тактичні характеристики нової ракети. При цьому, за їх словами, загрози безпеці сусідніх країн не було.

На випробуваннях були присутні керівні члени Трудової партії Кореї. Привітання учасникам випробувань направив особисто лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

Зазначимо, що Pukguksong-3 є третьою версією балістичної ракети, яку КНДР вперше випробувала в 2016 році. Вже на наступний рік друга версія ракети пролетіла близько 500 кілометрів і впала в Японському морі. Радбез ООН засудив дії КНДР.

Нагадаємо, вранці в середу, 2 жовтня, КНДР провела пуск невпізнаних снарядів в напрямку Японського моря. У відповідь японський уряд висловило рішучий протест через запуск двох ракет, одна з яких впала в економічній зоні Японії.