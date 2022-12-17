КНДР разрабатывает новую межконтинентальную баллистическую ракету: что известно

Предполагается, что ракета сможет достигать материковой части США. На испытательном запуске присутствовал лично северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Последнее испытание двигателя показало, что Северная Корея полна решимости создать новую ракету, несмотря на внутренние трудности, связанные с пандемией, и международное давление со стороны США, направленное на сдерживание ее ядерной программы.

В последние месяцы Северная Корея провела серию испытаний баллистических ракет, способных нести ядерное оружие, включая запуск экспериментальной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", которая способна нести несколько боеголовок.

"В отличие от ракет с жидким топливом, ракеты с твердым топливом заправляются во время производства и, таким образом, при прочих равных условиях могут быть выпущены гораздо быстрее во время войны. Я не удивлюсь, если они захотят провести дополнительные испытания и доработку этих двигателей, прежде чем переходить к летным испытаниям", - заявил эксперт Фонда Карнеги Анкит Панда.