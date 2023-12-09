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В КНДР рассказали о планах запустить еще несколько "спутников-шпионов"

КНДР, Суббота 09 декабря 2023 06:25
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В КНДР рассказали о планах запустить еще несколько "спутников-шпионов" Фото: Северная Корея анонсировала запуск еще нескольких разведывательных спутников (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Северная Корея заявила о планах запустить в ближайшем будущем больше "спутников-шпионов" для сбора информации о военной деятельности своих врагов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что разведывательные спутники Пхеньяна будут созданы по образцу космического аппарата Malligyong-1, который КНДР вывела на орбиту в ноябре, чем, по мнению правительств США, Южной Кореи и Японии, нарушила резолюцию Совета Безопасности ООН.

"В случае необходимости они отлично выполнят работу по руководству и подведению нас к сверхмощному удару", - заявили в Северной Корее.

Стоит отметить, что советники по национальной безопасности США, Южной Кореи и Японии намерены провести трехстороннюю встречу в Сеуле в субботу, 9 декабря, чтобы обсудить военную деятельность КНДР и другие глобальные проблемы.

КНДР вывела на орбиту "спутник-шпион"

В конце мая этого года КНДР пыталась вывести на орбиту "спутник-шпион" Malligyong-1, однако ракета-носитель упала в Желтое море.

Позже 16 июня Южная Корея подняла со дна моря несколько частей ракеты и спутника. После анализа найденных деталей эксперты заявили, что спутник вообще не имел пользы как разведывательный.

А уже 22 ноября Северная Корея сообщила об успешном запуске баллистической ракеты со спутником-шпионом на борту. Данные разведывательного агентства Южной Кореи свидетельствуют о том, что КНДР получила помощь от России для успешного запуска.

Впоследствии Пхеньян заявил, что вмешательство в работу его спутников будет означать провозглашение войны.

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