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КНДР провела испытание новых баллистических ракет с большой боеголовкой

Фото: Ким Чен Ын, лидер Корейской Народно-Демократической Республики (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Северная Корея провела испытания новых баллистических ракет со сверхбольшой боеголовкой. Речь идет о Hwasongpho-11-Da-4.5, которая все еще находится на стадии разработки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам лидера Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына, который находился на испытаниях, новые баллистические ракеты нужны Северной Корее из-за, якобы, "серьезной угрозы, которую представляют внешние силы". 

Во время испытаний, как и упоминалось выше, была применена новая тактическая баллистическая ракета Hwasongpho-11-Da-4.5, которая является частью серии баллистических ракет малой дальности, производимых в КНДР. Ракета была оборудована 4,5-тонной сверхбольшой боеголовкой. 

"Конкретная ракета с обозначением Hwasongpho-11-Da-4.5 все еще находится на стадии разработки, но Россия может захотеть ее вскоре, если ее производительность и надежность будут гарантированы с помощью дальнейших испытаний", - заявил руководитель отдела исследований северокорейской армии в государственном Корейском институте оборонного анализа в Сеуле Шин Сун Ки.

Ракетные запуски в КНДР

КНДР регулярно проводит испытания, или же пуски баллистических ракет, что вызывает серьезное беспокойство у Запада. В качестве примера, 12 сентября появились сообщения о запуске нескольких снарядов в сторону своих восточных вод. В тот же день Министерство иностранных дел (МИД) Украины резко осудило Пхеньян и отметило, что такие действия являются угрозой миру и стабильности в регионе.

Между тем Ким Чен Ын заявил, что его страна реализует политику строительства ядерных сил, чтобы увеличить количество ядерного оружия "в геометрической прогрессии".

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КНДР