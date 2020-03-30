КНДР провела випробування надважкої багатозарядної пускової установки

Північна Корея провела успішні випробування надважкої багатозарядної пускової установки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, випробування пройшли успішно, найближчим часом встановлення планують поставити у військові частини. У рамках випробувань Пхеньян перевіряв тактико-технічні характеристики пускової установки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КНДР активізувала ракетні випробування в умовах пандемії коронавірусу. Країна випустила в океан дві балістичні ракети ближнього радіусу дії, що стало 8 і 9 запуском ракет в цьому місяці.

Це найбільша кількість ракет, коли-небудь випущених Північною Кореєю за один місяць, згідно з підрахунками Шеа Котона, старшого наукового співробітника Центру досліджень проблем нерозповсюдження ім. Джеймса Мартіна.

"На початку цього року ми бачили такі часті випробування тільки у 2016 і 2017 роках, які були величезними для ракетної програми Північної Кореї", - сказав він.

РБК-Україна писало, що Північна Корея на початку березня провела перші запуски ракет. За даними південнокорейської розвідки, КНДР випустила два снаряди в бік Японського моря.

Країна тоді пояснила проведення ракетних випробувань необхідністю "захиститися від ядерної загрози з боку Сполучених Штатів".