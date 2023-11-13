КНДР причастна к вторжению РФ в Украину - президент Южной Кореи

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что КНДР причастна к войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Президент Юн Сук Йоль на встрече с министром обороны США Ллойдом Остином попросил поддерживать совместную оборону против провокаций КНДР.

Юн призвал к укреплению совместной обороны Южной Кореи и США, чтобы обезопасить страны от любых провокаций со стороны Северной Кореи. Он также подчеркнул необходимость быть готовыми к внезапным атакам, которые могут быть похожи на тактику Хамаса.

Также, лидер Республики Корея заявил, что война между Украиной и Россией и конфликт между Израилем и ХАМАСОМ имеют прямое и косвенное отношение к Северной Корее.

Остин сказал, что президент Джо Байден привержен дальнейшему укреплению южнокорейско-американского альянса больше, чем когда-либо.

Ожидается, что в понедельник союзники обсудят ряд вопросов безопасности, включая способы укрепления расширенных обязательств Вашингтона по сдерживанию ракетных и ядерных угроз Северной Кореи на 55-м ежегодном консультативном совете с безопасности.

Политика Северной Кореи

Несмотря на предупреждения со стороны США и других стран, Северная Корея заявила, что ее отношения с Россией будут укрепляться.

Также мы писали, что Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил серьезную обеспокоенность по поводу военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Блинкен заявил, что США за этим внимательно следит.

Стало известно, что Северная Корея заявила о намерении усилить разработку ядерного оружия в ответ на недавний испытательный запуск США межконтинентальной баллистической ракеты.