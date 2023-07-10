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КНДР угрожает сбивать американские самолеты-разведчики

Иллюстративное фото: Северная Корея угрожает сбивать американские самолеты (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Северная Корея обвинила самолеты-разведчики и беспилотники США в нарушении ее воздушного пространства, и пригрозила их сбивать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.

По словам представителя министерства обороны Северной Кореи, США занимаются "самым неприкрытым ядерным шантажом", и планируют доставить к полуострову атомную подводную лодку.

Также он обвинил Штаты в проведении "враждебной шпионской деятельности" в ходе запуска самолетов-разведчиков у восточного и западного побережья, указывается в сообщении Центрального информационного агентства Кореи в понедельник.

Пхеньян заявляет, что американские беспилотники и самолеты-разведчики 8 дней подряд летали вдоль побережья КНДР, нарушая ее воздушное пространство.

"Нет никаких гарантий, что не произойдет такой шокирующей аварии, как крушение стратегического разведывательного самолета ВВС США", - сказал представитель Минобороны Северной Кореи.

Чиновник сослался на прошлые инциденты, когда КНДР сбила американские самолеты, в том числе разведывательный самолет EC-121 в 1969 году и военный вертолет в 1994 году.

В заявлении также говорится о том, что Пхеньян примет меры для предотвращения "безрассудных действий" Вашингтона.

Угрозы КНДР и реакция Южной Кореи и США

КНДР в прошлом месяце запустила две ракеты малой дальности с ядерными боеголовками вскоре после того, как вышла депеша официального представителя министерства обороны с осуждением совместных американо-южнокорейские военных учений, и с угрозами о возмездии.

Нынешние угрозы прозвучали на фоне посещения президентом Южной Кореи Юном Сук Елем саммита Организации Североатлантического договора.

Южнокорейский лидер ранее заявил в интервью Associated Press, что намерен обращаться за помощью к лидерам НАТО в вопросе удержания Пхеньяна от его атомных амбиций.

Отметим также, что США десятилетиями совершали воздушные разведывательные полеты вблизи Северной Кореи. Штаты имеют сеть спутников-шпионов, следящих за основными объектами КНДР.

Напомним также, что в США в конце июня сообщили, что планируют "в ближайшее время" направить ядерную подлодку в Южную Корею.

Ранее сообщалось, что в Северной Корее считают, что соглашение между Штатами и Южной Кореей является якобы эскалацией ситуации в регионе и "границей ядерной войны".

Добавим также, перед этим американский президент Джо Байден заявил, что возможная атака КНДР на его страну с применением ядерного оружия привела бы к уничтожению режима Ким Чен Ына.

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