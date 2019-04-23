КНДР підтвердила, що готується візит Кім Чен Ина в РФ

Сторони мають намір провести спільні переговори
В КНДР подтердили, що лідер Кім Чен Ин найближчим часом відвідає Росію на запрошення президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТАК.
Відзначається, що сторони мають намір провести спільні переговори. Однак місце, дату зустрічі, а також заявлену тему для розмови лідерів двох країн агентство не називає.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стали відомі дата і місце зустрічі президента РФ Володимира Путіна і лідера Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ина.
Повідомляється, що переговори заплановані на 25 квітня і пройдуть у Владивостоці. Переговори пройдуть в кампусі Далекосхідного федерального університету (ДВФУ) на острові Російський.
При цьому наголошується, що остаточно програма не затверджена, але серед можливих місць для відвідування називаються Військово-історичний музей Тихоокеанського флоту Росії і Приморська сцена Маріїнського театру.
РБК-Україна повідомляло, що в жовтні 2018-го президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що Кім Чен Ин незабаром прибуде в РФ.