КНДР подтвердила "важное" испытание спутника-шпиона для запуска в 2023 году

В Северной Корее заявили о проведении в воскресенье "важной заключительной фазы" испытаний по разработке разведывательного спутника, что Пхеньян намерен завершить к апрелю 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Доклад был опубликован государственным СМИ КНДР KCNA на следующий день после того, как южнокорейские и японские военные сообщили о запуске Северной Кореей двух баллистических ракет средней дальности в сторону восточного побережья.
Национальное управление аэрокосмического развития Пхеньяна (NADA) провело испытания на своей станции запуска спутников Сохэ на северо-западе, чтобы проверить ее возможности спутниковых изображений, передачи данных и систем наземного управления, сообщает KCNA.
Транспортное средство с макетом спутника, которое также включало несколько камер, передатчиков и приемников изображения, устройство управления и аккумуляторную батарею, было запущено с "поднятого угла" 500 км.
"Мы подтвердили важные технические показатели, такие как технология работы камер в космической среде, возможности обработки и передачи данных средствами связи, точность слежения и управления наземной системой управления" - говорится в сообщении KCNA.
В КНДР назвали испытание "последним этапом запуска разведывательного спутника", который будет завершен к апрелю.
В этом году Северная Корея провела беспрецедентное количество ракетных испытаний, в том числе межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предназначенной для достижения материковой части США, вопреки международным санкциям.
Напомним, 18 декабря КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону в сторону Японского моря с интервалом около 25 минут. Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в море.
Ранее сообщалось, что 15 декабря вооруженные силы США в Южной Корее запустили новое подразделение космических сил в рамках наращивания союзниками усилий по более эффективному противодействию ядерным и ракетным угрозам со стороны КНДР.
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