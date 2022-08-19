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КНДР відкинула пропозицію Сеула щодо денуклеаризації в обмін на економічну допомогу

Фото: сестра глави КНДР Кім Є Чжон (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Влада КНДР ніколи не прийме пропозицію Південної Кореї про денуклеаризацію в обмін на економічну допомог, заявила Кім Є Чжон, сестра лідера КНДР Кім Чен Ина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap.

За її словами, ініціатива адміністрації президента Республіки Корея Юн Сок Єля "верхом дурості" і являє собою лише копію пропозиції іншого південнокорейського президента Лі Мен Бака.

На її думку, припущення, що КНДР погодиться зробити кроки з денуклеаризації, є спочатку невірною передумовою.

Кім Є Чжон також заявила, що окремі представники Південної Кореї нібито підривають епідемічну ситуацію в КНДР.

Нагадаємо, Північна Корея в середу провела випробувальний пуск двох крилатих ракет у бік Жовтого моря.

У травні КНДР здійснила пуск трьох балістичних ракет. За оцінками Сеула, одна з них була міжконтинентальною.

Також раніше лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про готовність до застосування ядерної зброї в потенційному конфлікті з США і Південною Кореєю.

Крім того, в МЗС КНДР заявили, що місцеві військові навчання США і Південної Кореї в майбутньому можуть викликати "нову Корейську війну".

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КНДР