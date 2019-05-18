КНДР звернулась в ООН через арешт свого судна владою США

Північна Корея (КНДР) направила протест в ООН через арешт торгового судна Сполученими Штатами Америки (США). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне телеграфне агентство КНДР.

Як повідомляється, постійний представник КНДР в ООН Кім Сон надіслав лист генеральному секретарю Антоніу Гутерришу, в якому висловив протест через нещодавній арешт північно-корейського торгового судна Вашингтоном.

"США здійснили незаконний і недопустимий акт, захопивши судно КНДР та відбуксувавши його до архіпелагу Американське Самоа, який є американським колоніальним володінням, під приводом того, що дане судно порушило положення внутрішнього американського законодавства", - йдеться в листі.

У Пхеньяні вважають, що дії Сполучених Штатів на міжнародному рівні, засновані на внутрішньому законодавстві, відповідно до резолюції ООН, є незаконними та суперечать статут ООН та міжнародному праву.

"Суверенна держава не може бути об'єктом юрисдикції іншої країни - це загальнопоширений принцип міжнародного права", - наголосив представник КНДР.

Нагадаємо, 10 травня Сполучені Штати заарештували судно з Північної Кореї через порушення збоку КНДР режиму санкцій. Суховантаж КНДР був заарештований за звинуваченням у порушенні міжнародного режиму санкцій - за поставки з КНДР вугілля в інші країни, що заборонено резолюціями Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, в березні 2019 президент США Дональд Трамп заявив, що не дав ввести в дію нові широкомасштабні санкції США проти КНДР, оголошені Мінфіном. Однак Трамп не уточнив, які санкції маються на увазі.