КНДР предоставила России для войны в Украине не элитные войска Ким Чен Ына, - WSJ

Разведданные и видеозаписи указывают на то, что среди солдат много подростков и молодых людей, которые, вероятно, находятся на ранней стадии службы. Эти военные выглядят относительно низкими и худыми, что указывает на проблему недоедания в Северной Корее.

Солдаты прошли подготовку в условиях гор Южной Кореи, ориентируясь на задачи спецназа, что не совсем подходит для военных действий на равнинных территориях Украины. Используемая техника устарела, а сами солдаты, возможно, никогда не покидали страну. Южнокорейский министр обороны Ким Ен Хен назвал их "наемниками с пушечным мясом".

По оценкам США, Южной Кореи и Украины, около 3 тысячи северокорейских солдат прибыли в Россию в этом месяце. Часть из них уже видели в Курской области, недалеко от границы с Украиной.

Ким Чен Ын, возможно, хочет проверить реакцию России на участие северокорейских войск, отправляя сначала менее опытных солдат. Так считает бывший южнокорейский чиновник Джеймс Джей Би Пак. Он полагает, что это "проложит путь более опытным", если Москва потребует новых подкреплений.

Пока неясно, какую роль северокорейские войска сыграют в конфликте. Они могут наблюдать за использованием дронов и сбором данных, если Россия применит северокорейские боеприпасы. Прямая боевая роль Северной Кореи стала бы крупной эскалацией конфликта, считают в США и НАТО. Первоначальное развертывание в Курске может позиционироваться как оборонительная мера, отмечает аналитик Сэмюэл Крэнни-Эванс.

В Северной Корее политические последствия возможных потерь на фронте будут ограничены изоляцией семей военнослужащих, сообщает разведка Южной Кореи. По ее данным, к декабрю Северная Корея может отправить до 10 тысяч солдат. Хотя Ким Чен Ын часто называет свои вооруженные силы "сильнейшими в мире", страна не участвовала в крупных конфликтах с Корейской войны 1950–1953 годов.