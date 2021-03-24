У КНДР розпочали будівництво "ідеальної вулиці", попри інші заморожені проекти

Церемонія відкриття будівництва першої черги 10 000 квартир у Пхеньяні в районах Сунсін та Сонгва відбулася 23 березня. В ній взяв участь лідер КНДР Кім Чен Ин.

Він заявив, що проект буде основним напрямком, що "символізує епоху нового піднесення і масових перетворень у соціалістичному будівництві".

На церемонії закладки фундаменту був присутній величезний натовп з тисячі солдатів і робітників.

За словами Кім Чен Ина, сміливий і масштабний проект будівництва будинків має велике значення "для демонстрації невгамовного бойового духу народу КНДР, який зухвало просувається, попри різноманітні труднощі".

"Ніщо не є більш вартим, почесним і радісним, ніж без вагань присвятити наш піт і пристрасть будівництву ідеальної вулиці ...", - сказав Кім.

Фото: ЦТАК

Як повідомляє channelnewsasia, будівництво було започатковане на тлі економічної кризи в КНДР та існування інших заморожених будівничих проектів.

Новий амбіційний план Кіма на найближчі п'ять років спрямований на розвиток економіки Північної Кореї, але це може наштовхнутись на серйозні проблеми, включаючи міжнародні санкції, введені за ядерну зброю та програми балістичних ракет.

"Для Кім Чен Ина ризиковано розпочати черговий гучний проект будівництва, коли інші важливі державні проекти так сильно затримуються", - заявив Чад О'Керролл, генеральний директор Корейської групи ризиків, яка вивчає питання Північної Кореї.

Запуск проекту може сигналізувати про кінець суворого закриття кордону в Північній Кореї.

"Для цих нових квартир знадобляться деякі будівельні матеріали з-за кордону, які можна буде придбати лише в тому випадку, якщо Північ знову почне дозволяти імпорт", - зазначив О'Керролл.