КНДР может готовить ядерные испытания и запуск ракеты, способной долететь до США

По данным южнокорейской разведки, КНДР, вероятно, завершила подготовку к седьмому ядерному испытанию и близка к проведению испытания ракеты дальнего радиуса действия. Эта ракета способна достигать территорий Соединенных Штатов Америки.

Также разведка выяснила, что некоторые передовые подразделения северокорейских войск, отправленные в Россию, прибыли на фронт. Они готовятся к продвижению в Курскую область, где Россия испытала трудности в отражении украинского вторжения.

Разведка считает, что Северная Корея завершила подготовку к проведению ядерного испытания на своем полигоне в северо-восточном городе Пунгери. Сама детонация, вероятно, будет проведена в тоннеле № 3. Стоит напомнить, что Северная Корея провела шестое и последнее ядерное испытание в 2017 году.

Также были замечены признаки подготовки к испытательному запуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предназначенной для достижения материковой части США. Подготовка будет включать размещение ракеты-носителя и ракеты, само испытание может состояться где-то в ноябре.

Ядерные угрозы КНДР и России

Ранее мы писали о том, что российский диктатор Владимир Путин "предложил" расширить список условий применения ядерного оружия. Таким образом, он пытается давить на западные страны и партнеров Украины.

Однако издание Time писало о том, что лидеры стран Запада перестали бояться ядерных угроз России. Они все более решительно высказываются о дальнейшей поддержке Украины.

А уже в конце сентября Северная Корея решила подыграть российскому диктатору Владимиру Путину с ядерными угрозами .

На днях Российская Федерация все же начала проводить ядерные тренировки, вероятной целью которых является давление на США и партнеров Украины.