КНДР могла украсть 3 млрд долларов с помощью хакеров для финансирования ядерной программы, - СМИ

"КНДР продолжала нарушать санкции Совета Безопасности. Она продолжала разрабатывать ядерное оружие и производить расщепляющиеся ядерные материалы, хотя последнее известное ядерное испытание было проведено в 2017 году", - сообщила группа независимых наблюдателей за санкциями комитету Совета Безопасности, используя официальное название Северной Кореи.

По их данным, Пхеньян продолжил запуски баллистических ракет, вывел на орбиту спутник и пополнил свой арсенал "тактической атомной ударной подводной лодкой".

Совет Безопасности ООН, состоящий из 15 членов, давно запретил Северной Корее проводить ядерные испытания и запускать баллистические ракеты. С 2006 года на нее распространяются санкции ООН, которые Совет неоднократно усиливал, пытаясь прекратить финансирование разработок оружия массового поражения (ОМП).

"Группа расследует 58 предполагаемых кибератак КНДР на связанные с криптовалютами компании в период с 2017 по 2023 год на сумму около 3 миллиардов долларов, которые, как сообщается, помогают финансировать разработку КНДР ОМУ", - пишут наблюдатели.

По словам наблюдателей за санкциями, северокорейские хакерские группы, подчиняющиеся Главному разведывательному бюро (ГРБ) - основной службе внешней разведки Пхеньяна, - продолжают совершать большое количество кибератак.

"Тенденции включают в себя нападения КНДР на оборонные компании и цепочки поставок, а также все более активный обмен инфраструктурой и инструментами", - говорится в докладе наблюдателей.

Запуски ракет КНДР

Ранее сообщалось, что Северная Корея за неделю запустила несколько крылатых ракет возле своего западного побережья. На прошлой неделе в КНДР утверждали, что провели испытания "стратегических" крылатых ракет, имея в виду, что они могут быть предназначены для несения ядерных боеголовок.

Перед тем КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, вызвав обеспокоенность Токио.

Также напомним, в конце января в Белом доме рассказали, что Северная Корея пытается создать баллистические ракеты дальнего радиуса действия и продолжает работать над военным производством.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.