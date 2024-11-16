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КНДР хочет получить технологии РФ в обмен на участие в войне против Украины, - Сибига

Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Виталий Носач, Наталья Юрченко

Северная Корея помогает России в войне против Украины. В обмен КНДР хочет получить российские технологии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу во время пресс-конференции с японским коллегой.

"По данным украинской разведки, Пхеньян хочет обменять свое участие в агрессии против Украины на доступ к российским технологиям в ракетной, ядерной и других военных программах. Это очень угрожающе и все это не может не беспокоить наших партнеров", - сказал глава МИД.

Сибига подчеркнул, что противодействовать таким глобальным угрозам нужно вместе. Только мощная поддержка может остановить агрессора.

"Только мощная и системная поддержка Украины может остановить Россию и принести справедливый и устоявшийся мир. Поражение России в Украине остановит других агрессоров и всю "ось зла" от захватнических планов", - заявил министр.

 

 

КНДР присоединилась к войне

Северная Корея направила войска на помощь России в войне против Украины. Северокорейские военные проходили обучение на полигонах на востоке РФ. Часть солдат КНДР была переправлена в Курскую область. Они уже участвовали в боевых действиях.

Как отмечал президент Владимир Зеленский в Курской области, уже находится 11 тысяч северокорейских солдат Северной Кореи.

Издание The New York Times сообщало, что РФ собрала в Курской области группировку из 50 тысяч военных, среди которых и солдаты КНДР.

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