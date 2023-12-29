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КНДР готовит киберпровокации на президентские выборы в США в 2024 году

Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (kremlin.ru)
Автор: Максим Шушко

КНДР может прибегнуть к киберпровокациям на выборах приезидента США в 2024 году и в Южной Корее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Учитывая прошлое поведение Северной Кореи и уровень ее недавних угроз против Южной Кореи, мы прилагаем все усилия для установления раннего предупреждения и готовности вместе с соответствующими министерствами, поскольку провокации со стороны Пхеньяна ожидаются в начале года", - говорится в заявлении

Военная деятельность КНДР

Северная Корея регулярно заявляет о своем "бесспорном статусе ядерного государства" и устраивает регулярные пуски баллистических ракет в сторону Восточного и Желтого морей.

Ранее, 18 декабря, сообщалось о якобы осуществлении КНДР запуска баллистической ракеты малой дальности в направлении Восточного моря. Через несколько часов Пхеньян провел вторые ракетные испытания. Потому премьер-министр Японии Фумио Кисида созвал заседание Совета национальной безопасности.

На фоне серии ракетных испытаний США и Южная Корея работают над общей стратегией ядерной обороны, которая позволила бы к середине следующего года создать интегрированную систему сдерживания ядерного оружия Северной Кореи. В частности, они хотят до 2024 года завершить разработку всеобъемлющей инструкции по тому, как вместе сдерживать и реагировать на ядерную угрозу КНДР.

23 декабря сообщалось, что Южная Корея провела независимые учения, имитирующие ядерную атаку КНДР, в рамках усилий по оттачиванию возможностей реагирования на военные угрозы Севера.

К слову, еще в августе лидер КНДР Ким Чен Ын призвал военное руководство страны лучше готовиться к войне.

 

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