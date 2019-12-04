КНДР готується до конфронтації з міжнародним співтовариством, - Reuters

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив у середу, що незабаром збере лідерів правлячої партії, що може сигналізувати про підготовку до більш конфронтаційної позиції з міжнародним товариством. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як повідомляється, другий раз за два місяці Кім Чен Ин відвідав священну гору Пакту в Північній Кореї на коні, на цей раз в супроводі високопоставлених офіцерів армії, метою яких було прищепити "революційний дух" громадянам.

Він попередив США, що є час до кінця року для пропозицій з поступками, щоб відновити переговори про ядерне роззброєння Північної Коре, які зайшли в глухий кут. В іншому випадку Північна Корея піде невизначеним"новим шляхом". За даними агентства, це може включати відновлення пусків міжконтинентальних балістичних ракет або ядерні випробування.

Нагадаємо, Америка закликала КНДР відмовитися від значної частини свого ядерного арсеналу, перш ніж послабити міжнародні санкції, а Пхеньян звинуватив США в "гангстерських" вимогах.

Виступаючи у вівторок у Вашингтоні, спеціальний представник США з Північної Кореї Стівен Бігун заявив, що Америка не відмовиться від переговорів з Пхеньяном.

Раніше Бігун критично висловився щодо "крайнього терміну до кінця року", назвавши його "штучним". Він також попередив, що для Північної Кореї буде "величезною помилкою та упущеної можливістю" вжити будь-які провокаційні кроки.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп, під час візиту на саміт НАТО в Лондон, назвав Кім Чен Ина людиною-ракетою через проведення частих запусків ракет Північною Кореєю, а також висловив сподівання, що КНДР проведе ядерне роззброєння.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, 28 листопада КНДР провела запуск ракет у бік Японії, жодна з яких не досягла японської економічної зони. В Японії назвали запуск ракет Північною Кореєю міжнародною загрозою. У Держдепартаменті США заявили, що стежать за ситуацією і тісно консультуються з Південною Кореєю і Японією.