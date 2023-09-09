КНДР готова заключить с РФ соглашение о поставках оружия, - Financial Times

Издание пишет, что пока не ясно, что именно будет предусматривать соглашение. Пхеньян может предложить боеприпасы, РСЗО и баллистические ракеты малой дальности.

Россия может предоставить КНДР зерно, нефть и военные технологии. Не исключается, что Северная Корея благодаря им сможет усилить свои угрозы соседним странам –-Южной Корее и Японии.

"Сотрудничество между Россией и Северной Кореей может выйти за пределы соглашений с обычными вооружениями и продовольственной/энергетической помощи, возможно, к передовым технологиям для спутников, атомных подводных лодок и баллистических ракет", - приводит мнение экспертов.

Снаряды КНДР для России

Напомним, в последнее время американские официальные лица стали неоднократно заявлять о том, что Россия ведет переговоры по поставкам оружия из Северной Кореи. New York Times писали, что в этом месяце Ким Чен Ын планирует встретиться с Путиным и обсудить военное сотрудничество.

В США заявили, что внимательно следят за подготовкой такого сотрудничества и пригрозили сторонам еще большим количеством санкций.

Более подробно о том, как Россия пытается найти союз с КНДР, можете узнать в материале РБК-Украина.

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