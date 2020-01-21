КНДР відмовилася дотримуватися мораторію на ядерні випробування

Північна Корея (КНДР) більше не готова дотримуватися виконання умов ядерної угоди про відмову у проведенні ядерних випробувань і запуску міжконтинентальних балістичних ракет. Про це заявив радник місії КНДР при ООН Ю Юн Чол, передає Reuters.

За словами представника Північної Кореї, таке рішення було прийнято після того, як США проігнорували крайній термін для ядерних переговорів.

"Ми не знайшли підстав для того, щоб більше залишатися в односторонньому порядку зобов'язанням, що інша сторона не виконує. Якщо США будуть продовжувати ворожу політику щодо КНДР, ніколи не буде денуклеаризації Корейського півострова", - заявив Чол.

Також він зазначив, що якщо США будуть наполягати на введенні санкцій, Північна Корея може бути змушена шукати новий шлях.

Раніше РБК-Україна писало, що на початку року Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про плани більше не продовжувати мораторій на випробування ядерної зброї.

Таку заяву з занепокоєнням сприйняли в ООН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив сподівання, що випробування не відновляться згідно з відповідним резолюціям Ради Безпеки, і заявив про свою підтримку відновлення діалогу.