КГВА о состоянии отопления: разрывы труб есть почти в каждом районе столицы

Разрывы труб отопления в многоквартирных домах в результате замерзания фиксируются почти в каждом районе Киева.
Об этом заявила пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.
"Такое явление (разрыв труб в домах - ред.) присутствует почти в каждом районе. Оно является техническим процессом, поскольку во время аварийности сети теплоснабжения люди не провели технические действия для слияния систем, необходимые чтобы исключить замерзание при наступлении минусовых температур", - отметила Поп.
По ее словам, такие случаи находятся на контроле в РГА, управляющие домами передают информацию, и по каждому конкретному дому определяются сроки проведения работ и возможности восстановления теплоснабжения.
"Если сроки ремонта будут затягиваться, то будут искать другие решения для жителей таких домов", - добавила пресс-секретарь КГГА.
В последнее время российская армия нарастила интенсивность ракетных и дроновых атак по Киеву. Основной целью ударов остаются объекты критической инфраструктуры.
В результате серии ударов в начале января была повреждена энергетическая инфраструктура, в результате чего в Киеве ввели аварийные отключения электроэнергии.
По данным КГГА, по состоянию на утро 16 января в Киеве отсутствуют дома без постоянного электроснабжения, но еще остается около 127 домов без отопления.
На фоне ударов по энергетике в КГГА отметили, что генераторы являются оптимальным решением для многоэтажных домов в Киеве, имеющих собственную инженерную инфраструктуру для систем отопления и где существуют проблемы с теплом при отсутствии электроэнергии.