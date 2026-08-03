Сообразительность шмелей подтвердили ученые: не уступают шимпанзе и слонам

Международная группа исследователей выяснила, что шмели способны самостоятельно решать сложные головоломки без предварительного обучения. Ученые считают, что такая способность свидетельствует о высоком уровне когнитивных возможностей насекомых, ранее преимущественно связывавшихся с крупными позвоночными животными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC Radio.
Результаты исследования, опубликованного в журнале Science, показали, что шмели смогли решить модифицированную версию известной "проблемы коробки и банана", которую в свое время использовали для изучения интеллекта шимпанзе.
Для насекомых задачу адаптировали: вместо банана они должны были получить сахарное вознаграждение, а вместо коробок использовали небольшой шарик.
По словам одного из авторов исследования, физика Университета Оулу Юхи-Хейкки Кантоллы, больше всего поразило то, что шмелей никто не обучал такому способу решения задачи.
"В их действиях есть определенная решимость. Это просто оставляет ощущение, что в мозгу этих существ что-то происходит", - сказал Кантола.
Исследования проводились в небольших вольерах, где шмели не могли летать.
Сначала насекомых научили связывать синий круг на полу, символизирующий цветок, со сладким вознаграждением. После этого "цветок" переместили на потолок, сделав его недостижимым, а рядом положили маленький шарик.
Чтобы добраться до лакомства, шмелям нужно было самостоятельно догадаться подкатить шарик под синий круг, а затем подняться на него.
С этой задачей успешно справились 73% насекомых.
Исследователи предположили, что шмели могли просто хаотично двигать шарик, потому подготовили еще один эксперимент.
Насекомым разрешили осмотреть пространство с двумя камерами, только в одной из которых находился синий круг. Затем его сделали невидимым с помощью красного света и снова поместили шарик.
В результате 23 из 30 шмелей правильно запомнили местоположение цели и переместили шарик именно туда, где раньше находился круг.
По мнению авторов работы, это свидетельствует о том, что насекомые действовали не случайно, а использовали память и пространственную ориентацию.
Биологиня и специалист по охране природы Аманда Лицнер, не участвовавшая в исследовании, отметила, что подобные результаты соответствуют поведению шмелей в природе.
По ее словам, при поиске нектара они постоянно учатся работать с разными цветами, запоминают маршруты и находят обратный путь к гнезду.
"Дмели обладают невероятной способностью к обучению и памяти", - подчеркнула Лицнер.
Она также выразила надежду, что новые результаты помогут людям лучше понять значение диких опылителей и активнее защищать их. В частности, ученая призвала более осторожно использовать пестициды, которые могут негативно влиять на память насекомых и их способность находить пищу.
Авторы работы отмечают, что пока рано делать выводы о сознании или уровне интеллекта шмелей.
Впрочем, исследование демонстрирует, что отдельные когнитивные способности, длительно считавшиеся характерными только для человека или крупных позвоночных животных, могут быть свойственны и насекомым.
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