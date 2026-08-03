Сообразительность шмелей подтвердили ученые: не уступают шимпанзе и слонам

Результаты исследования, опубликованного в журнале Science, показали, что шмели смогли решить модифицированную версию известной "проблемы коробки и банана", которую в свое время использовали для изучения интеллекта шимпанзе.

Для насекомых задачу адаптировали: вместо банана они должны были получить сахарное вознаграждение, а вместо коробок использовали небольшой шарик.

По словам одного из авторов исследования, физика Университета Оулу Юхи-Хейкки Кантоллы, больше всего поразило то, что шмелей никто не обучал такому способу решения задачи.

"В их действиях есть определенная решимость. Это просто оставляет ощущение, что в мозгу этих существ что-то происходит", - сказал Кантола.

Как проходил эксперимент

Исследования проводились в небольших вольерах, где шмели не могли летать.

Сначала насекомых научили связывать синий круг на полу, символизирующий цветок, со сладким вознаграждением. После этого "цветок" переместили на потолок, сделав его недостижимым, а рядом положили маленький шарик.

Чтобы добраться до лакомства, шмелям нужно было самостоятельно догадаться подкатить шарик под синий круг, а затем подняться на него.

С этой задачей успешно справились 73% насекомых.

Большинство пчел в новом исследовании самостоятельно выяснили, что они могут протолкнуть мяч под синий круг и подняться по нему, чтобы получить сладкое лакомство (фото Университет Оулу)

Ученые проверили, не случайность ли это

Исследователи предположили, что шмели могли просто хаотично двигать шарик, потому подготовили еще один эксперимент.

Насекомым разрешили осмотреть пространство с двумя камерами, только в одной из которых находился синий круг. Затем его сделали невидимым с помощью красного света и снова поместили шарик.

В результате 23 из 30 шмелей правильно запомнили местоположение цели и переместили шарик именно туда, где раньше находился круг.

По мнению авторов работы, это свидетельствует о том, что насекомые действовали не случайно, а использовали память и пространственную ориентацию.

Почему открытие не удивило всех ученых

Биологиня и специалист по охране природы Аманда Лицнер, не участвовавшая в исследовании, отметила, что подобные результаты соответствуют поведению шмелей в природе.

По ее словам, при поиске нектара они постоянно учатся работать с разными цветами, запоминают маршруты и находят обратный путь к гнезду.

"Дмели обладают невероятной способностью к обучению и памяти", - подчеркнула Лицнер.

Она также выразила надежду, что новые результаты помогут людям лучше понять значение диких опылителей и активнее защищать их. В частности, ученая призвала более осторожно использовать пестициды, которые могут негативно влиять на память насекомых и их способность находить пищу.

Исследование задает новые вопросы

Авторы работы отмечают, что пока рано делать выводы о сознании или уровне интеллекта шмелей.

Впрочем, исследование демонстрирует, что отдельные когнитивные способности, длительно считавшиеся характерными только для человека или крупных позвоночных животных, могут быть свойственны и насекомым.