В КГГА пришли с обысками, чтобы изъять документы, которые и так есть на сайте, - заявление

Киев, Пятница 05 сентября 2025 15:46
UA EN RU
В КГГА пришли с обысками, чтобы изъять документы, которые и так есть на сайте, - заявление Фото: в КГГА пришли с обысками 5 сентября (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Правоохранители проводят обыски в Департаменте общественных коммуникаций Киевской городской государственной администрации и подчиненных ему коммунальных предприятиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте КГГА.

"В Департаменте общественных коммуникаций и подчиненных ему коммунальных предприятиях правоохранительные органы проводят обыски. Таким образом, правоохранители продолжают использовать суды и обыски как инструмент давления и дискредитации деятельности КГГА", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Департаменте, обыски проводятся без решений суда, изымают документы, которые и так есть в открытом доступе.

"Никаких предварительных запросов или решений суда на получение документов не было. Зато действия правоохранителей заблокировали работу Департамента и подчиненных предприятий. Работники Департамента предоставляют запрашиваемые правоохранительными органами документы, которые и без того есть в открытом доступе", - отмечают в КГГА.

Как ранее заявлял мэр Киева Виталий Кличко, регулярными обысками в столичной мэрии власть стремится заблокировать работу города.

"Одним депутатам препятствуют в их присутствии на заседаниях (то допросы, то обыски). Других запугивают надуманными уголовными делами. Мы видим постоянные манипуляции и ложь, которую распространяют на подконтрольных центральной власти телеграмм каналах и в СМИ. Особенно цинично и противно выглядят попытки уничтожения системы управления столицей во время войны", - заявил Виталий Кличко.

Напомним, депутат Киевсовета и директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Мирослава Смирнова обратилась в СБУ и Нацполицию из-за слежки за ней четырех неизвестных мужчин, которые могут быть сотрудниками правоохранительных органов. Факт слежки они сами подтвердили на видео, которое Смирнова опубликовала в соцсети.

