Завтра между "Теремками" и "Демеевской" заработает метро: график движения

В Киеве с завтрашнего дня, 13 декабря, запустят "челночное" движение поездов метро на Оболонско-Теремковской линии на участках закрытых на ремонт станций. Обнародовано расписание движения в подземке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Между станциями метро "Теремки"-"Демеевская" с 13 декабря заработает "челночное" движение поездов", - говорится в заявлении.

Столичные власти уточнили, что на этом участке по каждому из двух путей будет курсировать поезд с интервалом 13 и 17 минут, в зависимости от направления движения (по принципу фуникулера или "челноком").

Ниже представлен график в подземке и расписание альтернативного (дублирующего) наземного маршрута:

Станция метро "Теремки"

Станция метро "Ипподром"

Станция метро "Выставочный центр"

Станция метро "Васильковская"

Станция метро "Голосеевская"

Станция метро "Деемевская"

Особенности движения поездов

В администрации также призвали пассажиров внимательно слушать объявления дежурных на станции подземки, которые будут информировать направление движения поезда непосредственно на платформе.

"Работники метрополитена могут регулировать проход пассажиров на станции во избежание скоплений людей на платформах. На станциях разместят навигационные материалы, где указан режим работы синей линии метро, а также график "челночного" движения поездов", - отмечается в сообщении.

Также в КГГА напомнили, что все подземные станции метрополитена продолжают круглосуточно работать в режиме укрытия.

Закрытие 6 станций метро Киева на ремонт

Напомним, 8 декабря в Киеве было закрыто движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки". Причиной тому стала разгерметизация тоннеля метро, поэтому перегон закрыли на ремонт. Ориентировочный термин ремонта - полгода.

В КГГА сообщили, что в столице будет курсировать наземный транспорт, что будет дублировать маршруты закрытых станций.

Также напомним, что патрульная полиция показала новую схему движения транспорта.

Добавим, что 9 декабря в КГГА рассказали о планах запустить челночное движение по неповрежденному тоннелю между станциями метро "Теремки" и "Демеевская". Позже директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор рассказал, что с 13 декабря намерены запустить челночное движение метро на "синей" линии на участке закрытых на ремонт станций в тестовом режиме.