ua en ru
Пн, 08 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве на Троещине во время движения загорелся троллейбус (видео)

Киев, Понедельник 08 января 2024 13:40
UA EN RU
В Киеве на Троещине во время движения загорелся троллейбус (видео) Фото: в Киеве на Троещине во время движения загорелся троллейбус (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Деснянском районе Киева, по улице Градинской (Троещина), во время движения загорелся троллейбус в понедельник, 8 января. Предварительно сообщают о поджоге изнутри салона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и столичные Telegram-каналы.

"На Троещине загорелся троллейбус маршрута №37А. Все пассажиры вовремя покинули транспортное средство. За медицинской помощью никто из пассажиров не обращался", - говорится в сообщении КГГА.

Там отметили, что никто из пассажиров троллейбуса не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают специалисты "Киевпасстранса", спасательные службы, медики и правоохранительные органы.

По информации "Киевпасстранса", троллейбус был в исправном состоянии, перед выходом на маршрут прошел необходимые регламентные работы. По предварительной версии, причина возгорания - поджог изнутри салона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА Киев тролейбус Пожар
NEWS
Взрывы, пуски "Кинжалов", крылатые ракеты и баллистика. Что известно об атаке РФ по Украине
Взрывы, пуски "Кинжалов", крылатые ракеты и баллистика. Что известно об атаке РФ по Украине
DAILY
Даниил Гетманцев: Война - это такой период, когда все беднеют
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Даниил Гетманцев: Война - это такой период, когда все беднеют