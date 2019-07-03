Клюєв з 2014 формально був відсутній в Україні тільки 9 днів

Згідно з даними прикордонників, екс-глава Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Клюєв, який є кандидатом в нардепи на вибори до Верховної ради, з 2014 року був відсутній в Україні тільки 9 днів. Такі дані були надані Держприкордонслужбою у Центральну виборчу комісію, повідомляють інформовані джерела РБК-Україна.

Відзначається, що Клюєв перебував за кордоном з 1 по 11 січня 2014 року.

"Клюєв перебував за кордоном України з 1 по 11 січня 2014 року. Іншої інформації з приводу перетину Клюєвим кордону за останні п'ять років у базі даних Держприкордонслужби немає", - сказало джерело, додавши, що ЦВК двічі звертався до прикордонників з цього питання.

Нагадаємо, раніше Генеральна прокуратура України (ГПУ) направила додаткову інформацію щодо екс-глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков також направив ЦВК роз'яснення по Клюєву. У листі, направленому комісії, йдеться про те, що Андрій Клюєв залишив територію України в 2014 році разом з екс-президентом Віктором Януковичем і не проживав на території держави останні п'ять років.

Підкреслимо, вчора ЦВК зареєструвала Клюєва як кандидата на вибори в Раду. У зв'язку з цим відбулася акція протесту в столиці на Майдані Незалежності. Близько двох тисяч людей вимагали від ЦВК скасувати це рішення.