Ключевой нефтяной хаб в РФ возобновил работу после атаки украинских дронов, - Bloomberg

Согласно данным отслеживания судов, два танкера с нефтью - Walrus и Samos - завершили загрузку в порту "Приморск" в минувшие выходные.

Отмечается, что танкер Walrus уже покинул порт, тогда как Samos все еще стоит на якоре с грузом, предназначенным для Турции. Третий танкер Jagger пришвартован возле нефтяного терминала.

Издание напомнило, что в результате атаки украинских дронов на порт "Приморск" пострадали три насосные станции, которые перекачивают нефть в Усть-Лугу. В самом порту приостановлена отгрузка нефти.

В Приморске находится крупнейший нефтяной терминал России в Балтийском море, с которого в августе отгружалось 970 000 баррелей нефти марки Urals в день.