Ключевые мифы о маленьких машинах: изучаем феномен автопрома

Такова уж сила традиций - маленькие авто в нашей стране не воспринимают всерьез. Журналисты РБК-Украина Авто взяли на себя смелость рассказать, когда их таки стоит выбирать при покупке.
О пяти ошибочных стереотипах об автомобилях компактного класса читайте в материале РБК-Украина.
Даже в законном ареале существования машинок А-класса - на улицах крупных городов - мы видим очень мало компактных автомобилей. И как по нам, виноваты здесь именно устаревшие стереотипы. Шлейф которых тянется за нашим обществом еще с тех пор, когда фраза "автомобиль не роскошь, а средство передвижения" воспринималась исключительно как удачная шутка.
В сознании украинских водителей и пассажиров маленькая машина - это та, что примерно соответствует размерам горбатому "Запорожцу", "Таврии" и их еще меньшим коллегам. Если говорить официально, нынешняя классификация определяет А-класс или city cars (городские автомобили) как машины длиной до 3,4 - 3,7 м.
Мировой автопром сформировал этот класс в поисках экономичных, экологичных и рациональных с точки зрения использования городского пространства транспортных средств. Но в странах постсоветского пространства в отношении этого сегмента доминируют другие убеждения.
Автомобильчики А-класса имеют один весомый недостаток, который не является секретом, но о котором следует напомнить: они едва ли не наименее универсальны среди всех других классов. Компактная машина не может быть и городским авто, и семейной машиной, и магистральным транспортом для дальних поездок, например, к морю или в горы. И такая машинка не вместит вместе пять человек с багажом. Поэтому в отношении миниатюрных моделей наиболее важно не ошибиться с выбором размерного класса. То есть мы хотим сказать, что будущий владелец должен хорошо знать, для каких целей и условий ему будет нужна машина.
При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.
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