Путін призначив нового командувача вторгненням в Україну: що відомо про "сирійського м'ясника"

Росія реорганізувала своє військове командування силами в Україні. Тепер за війну відповідатиме 61-літній генерал армії Олександр Дворніков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Відомо, що Дворніков до 2016 року майже рік командував російськими військами у Сирії. Через що журналісти та експерти його іноді називали "сирійський м'ясник" за тактику ведення війни, яка передбачала велику кількість цивільних жертв.

У вересні 2016 року Путін призначив Дворнікова командувати Південним військовим округом, що оглядачі розцінили як направлення керувати усією російською компанією на Донбасі.

Як вказував російський журналіст та публіцист Аркадій Бабченко, який воював у Чечні, Дворніков відзначався там тим, що не шкодував власних солдат для виконання завдань.

Австрійський військовий експерт Том Купер передбачає, що зі зміною підходу до командування, яке тепер контролюватиме Дворніков, російські дії можуть якісно змінитись.

"Як генерал армії Дворніков має вищий ранг, аніж усі командувачі задіяних армій (вони генерал-полковники); це означає, що його наказів ніхто не обговорюватиме, не буде звичних уже змагань між генералами, жодних "кожен сам за себе" - як це було досі", - вважає Купер.

Він очікує появу чіткої вертикалі підпорядкування та вертикаль відповідальності, якої нібито не було до цього у військах РФ у війні з Україною.