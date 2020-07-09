Ключовий свідок у справі про імпічмент Трампа пішов у відставку

Віндман вважає, що у нього більше немає перспектив після свідчень проти президента США
Ключовий свідок у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа, підполковник американської армії Олександр Віндман йде у відставку. Про причини такого рішення військовий не повідомив.
Про це він заявив у Twitter.
За словами Віндмана, рапорт про звільнення з армії він вже подав.
"Сьогодні я офіційно подав рапорт на звільнення з армії США, структури, яку я люблю. Ми з сім'єю чекаємо початку наступної глави нашого життя", - написав він.
Нагадаємо, у Пентагоні заперечують наявність розслідування щодо колишнього експерта Білого дому Олександра Віндмана. Військовий особисто був присутній під час телефонної розмови Трампа та президента України Володимира Зеленського.
На слуханнях у Конгресі Віндман заявляв, що був стривожений телефонною розмовою між Трампом і Зеленським.
Після звільнення з Ради нацбезпеки Віндману неодноразово говорили, що він більше не зможе займатися питаннями, в яких він спеціалізується, насамперед, щодо України.