Ключовий свідок у справі імпічменту Трампа залишає Білий дім, - CNN

Представник Ради національної безпеки США підполковник Олександр Віндман, який був ключовим свідком в процесі імпічменту президента Дональда Трампа, заявив, що залишить Білий дім. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

Віндмана призначили у Раду національної безпеки США на посаду директора з європейських справ у липні 2018 року терміном на 2 роки.

"Підполковник Олександр Віндман, який був ключовим свідком у процедурі імпічменту президента Дональда Трампа, заявив колегам, що залишить Раду національної безпеки в Білому домі впродовж кількох тижнів та повернеться до Міністерства оборони",- йдеться у повідомленні.

Зазначимо, сам Віндман особисто був присутній під час телефонної розмови президентів США й України, і заявив що оприлюднена стенограма розмови була неповною. Після цього Трамп неодноразово висловлював обурення присутністю Віндмана у Білому домі.

Раніше повідомлялось, що ключового свідка у справі імпічменту Трампа можуть заховати на військовій базі.

Нагадаємо, на слуханнях у Конгресі Віндман заявляв, що був стурбований телефонною розмовою між Трампом і Зеленським.