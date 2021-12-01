Ключове для безпеки нашої країни - об’єднати зусилля, - Кличко

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка під час Київського безпекового форуму .

"Нам потрібна чесна розмова з суспільством про виклики перед нашою країною: бідність, енергетична залежність, пандемія, російська агресія. Ключове завдання для безпеки нашої країни - об’єднати зусилля, вислуховувати думки. Тому що кожна помилка дуже дорого коштуватиме країні. Ключовий виклик, який сьогодні є - безпека. Особливо зараз, коли біля кордонів України 90 тисяч військових РФ. Чого вони чекають, можна здогадатися. І ще один важливий напрямок для розвитку безпеки - розвиток громад. Адже від успіху громад залежить успіх країни. А найкраща відповідь нашим східним сусідам - бути успішною європейською країною", - заявив лідер "УДАРу".

Кличко наголосив на тому, що тенденція до згортання повноважень місцевого самоврядування є загрозливою.

"Я та мої колеги з АМУ переконані, що зараз вкрай складні часи для місцевого самоврядування. Сьогодні ми бачимо спробу згорнути процеси децентралізації і обмежити повноваження місцевого самоврядування. Проект змін до Конституції, запропонований владною командою, передбачає право парламенту і президента передавати повноваження місцевого самоврядування префектам, призначеним президентом. Префекти отримують повноваження зупиняти виконання рішень місцевого самоврядування. А президент має можливість зупиняти діяльність місцевих рад, обраних мешканцями громади. Йдеться про намагання знову побудувати жорстку вертикаль влади. І знову, як і за часів Януковича, бачимо наступ на свободу слова. Бачимо несприйняття будь-якої критики. Ми пам’ятаємо ті часи в 2013-2014 роках, але нічим хорошим це не закінчилося", - пояснив політик.

Лідер "УДАРу" подякував міжнародним партнерам, які продовжують підтримувати Україну в умовах російської агресії.