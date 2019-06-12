Усі клуби УПЛ підтримали участь "Олімпіка" у чемпіонаті

Представники всіх 12 клубів української Прем'єр-ліги (УПЛ) підтримали участь "Олімпіка" в розіграші чемпіонату України сезону 2019/20. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter донецького клубу.

Голосування відбулося на Загальних зборах учасників УПЛ 12 червня 2019 року, які проходили в Будинку футболу.

Зазначається, що остаточне рішення щодо отримання "Олімпіком" атестата на наступний сезон буде прийнято завтра на засіданні виконкому Української асоціації футболу.

Нагадаємо, УАФ відмовила "Олімпіку" у видачі атестата на сезон Прем'єр-ліги 2019/20. Раніше дві молодіжні команди "Олімпіка" U-21 і U-19 були дискваліфіковані через участь в договірних матчах. Згідно з регламентом, для участі команди в УПЛ клуб повинен також брати участь і в молодіжних змаганнях.